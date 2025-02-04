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На Киевщине благотворители открыли современное учебное пространство

На Киевщине благотворители открыли современное учебное пространство

Киев  •  УНН

 • 7510 просмотра

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В селе Мирное открыли современное образовательное пространство с компьютерным классом, библиотекой и зоной для встреч. Проект реализован благодаря сотрудничеству МХП, Старинской птицефабрики и БФ «МХП-Громаді».

В селе Мирное Киевской области открыли современный учебный хаб - уникальное пространство для образования, развития и коммуникации, передает УНН.

Детали

В хабе, среди прочего, предусмотрены:

  • компьютерный класс для обучения цифровым навыкам;
    • зона для встреч и презентаций - пространство для тренингов, лекций и воркшопов;
      • библиотека с современной литературой на разные темы: психология, фантастика, романы, бизнес-литература, прочее;
        • настольные игры для интерактивного досуга и отдыха.

          Место станет центром обучения для работников Старинской птицефабрики и жителей громады, предоставляя возможность для профессионального роста, саморазвития и интересного досуга.

          Полностью обновлен и модернизирован зал, а это - большая работа. Есть все: отопление, новенькие окна, стеллажи. В дальнейшем будем закупать новую литературу 

          - комментирует директор Мирненского сельского дома культуры Павел Селинский.

          Создание учебного пространства стало возможным благодаря сотрудничеству компании МХП, Старинской птицефабрики и стратегического партнера БФ "МХП-Громаді". Общий бюджет проекта составил 8,5 млн грн.

          Мы понимаем, что это громада, в которой присутствует бизнес. Бизнес, заинтересованный в том, чтобы развивать эту громаду. Потому что в громаде живут люди. Люди, которые развиваются. Новое пространство - это возможность для людей жить здесь, получать образовательные услуги. Приходить сюда просто пообщаться, провести содержательный досуг, получить новые навыки 

          - комментирует директор Благотворительного фонда «МХП - Громаді» Александр Пахолюк.

          Инициатором проекта является директор Старинской птицефабрики и Победы Новой Сергей Мищенко. Идея у мужчины появилась еще до начала войны.

          Идея заключалась в том, чтобы здесь нужно создать центр досуга для молодежи. Но, в связи с тем, что началась война, моя идея отошла на второй план. Однако, мы понимаем, что жизнь продолжается. Нужно развиваться. Нужно делать так, чтобы молодежь оставалась здесь, у нас в селе 

          - комментирует Мищенко.

          Также в хабе будут проводиться тренинги, учебные экскурсии и встречи с экспертами, которые будут способствовать повышению профессионального уровня и развитию общества. Также здесь смогут собираться ветераны, военные и их семьи для проведения встреч и обмена мнениями.

          Вход в современный медиахаб бесплатный для всех желающих.

          Справка

          "МХП - Громаде" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад.

          География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

          Лилия Подоляк

          Лилия Подоляк

          Общество
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