На КПВВ "Новотроїцьке" поліцейські затримали бойовика
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 1 лютого. УНН. На КПВВ “Новотроїцьке” поліцейські затримали бойовика “Козачого Союзу війська Донського”. Про це кореспонденту УНН повідомляє ГУНП Донецької області.
При перевірці документів у місцевого жителя Макіївки правоохоронці з'ясували, що саме він у 2014 році служив у незаконному бандформуванні. Зараз поліцейські проводять перевірку і встановлюють всі обставини злочинної діяльності бойовика.
Встановлено, що з листопада по грудень 2014 року 41-річний житель окупованій Макіївки залишив шахту, де працював, і вирішив підзаробити, приєднавшись до терористів у складі «Козачого Союзу війська Донського».
На «роботу» новобранця приймав командир з позивним «Сочі», він і розповів про умови несення служби, видав автоматичну зброю і форму. Отримавши позивний, «Мойсей» макієвець заступав на чергування і охороняв периметр так званої військової частини терористів на території Макіївки.
За кілька місяців роботи на окупантів колишній шахтар не отримав ні копійки, тому покинув службу і повернувся додому. А потім спокійно продовжив працювати на шахті.
Однак приховати своє «бойове минуле» йому не вдалося. Коли він намагався перетнути КПВВ «Новотроїцьке», щоб отримати посилку в Маріуполі, його затримали волноваські поліцейські.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.260 Кримінального кодексу України «Створення незаконних збройних формування та участь в них», санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 8 років. Проводяться слідчі дії.
Нагадаємо, слідчими СБУ в рамках спеціального досудового розслідування закінчено слідство у кримінальному провадженні стосовно командира “Свердловського козацького полку”, за підозрою в участі у терористичній організації.