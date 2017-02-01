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На КПВВ "Новотроїцьке" поліцейські затримали бойовика

На КПВВ "Новотроїцьке" поліцейські затримали бойовика

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 1 лютого. УНН. На КПВВ “Новотроїцьке” поліцейські затримали бойовика “Козачого Союзу війська Донського”. Про це кореспонденту УНН повідомляє ГУНП Донецької області.

При перевірці документів у місцевого жителя Макіївки правоохоронці з'ясували, що саме він у 2014 році служив у незаконному бандформуванні. Зараз поліцейські проводять перевірку і встановлюють всі обставини злочинної діяльності бойовика.

Встановлено, що з листопада по грудень 2014 року 41-річний житель окупованій Макіївки залишив шахту, де працював, і вирішив підзаробити, приєднавшись до терористів у складі «Козачого Союзу війська Донського».

На «роботу» новобранця приймав командир з позивним «Сочі», він і розповів про умови несення служби, видав автоматичну зброю і форму. Отримавши позивний, «Мойсей» макієвець заступав на чергування і охороняв периметр так званої військової частини терористів на території Макіївки.

За кілька місяців роботи на окупантів колишній шахтар не отримав ні копійки, тому покинув службу і повернувся додому. А потім спокійно продовжив працювати на шахті.

Однак приховати своє «бойове минуле» йому не вдалося. Коли він намагався перетнути КПВВ «Новотроїцьке», щоб отримати посилку в Маріуполі, його затримали волноваські поліцейські.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.260 Кримінального кодексу України «Створення незаконних збройних формування та участь в них», санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 8 років. Проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, слідчими СБУ в рамках спеціального досудового розслідування закінчено слідство у кримінальному провадженні стосовно командира “Свердловського козацького полку”, за підозрою в участі у терористичній організації.

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