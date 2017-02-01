На КПВВ "Новотроицкое" полицейские задержали боевика

При проверке документов у местного жителя Макеевки правоохранители выяснили, что именно он в 2014 году служил в незаконном бандформировании. Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства преступной деятельности боевика.

Установлено, что с ноября по декабрь 2014 года 41-летний житель оккупированной Макеевки оставил шахту, где работал, и решил подзаработать, присоединившись к террористам в составе "Казачьего Союза войска Донского".

На "работу" новобранца принимал командир с позывным "Сочи", он и рассказал об условиях несения службы, выдал автоматическое оружие и форму. Получив позывной, "Моисей" макеевец заступал на дежурство и охранял периметр так называемой военной части террористов на территории Макеевки.

За несколько месяцев работы на оккупантов бывший шахтер не получил ни копейки, поэтому покинул службу и вернулся домой. А потом спокойно продолжил работать на шахте.

Однако скрыть свое "боевое прошлое" ему не удалось. Когда он пытался пересечь КПВВ "Новотроицкое", чтобы получить посылку в Мариуполе, его задержали волновахские полицейские.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.260 Уголовного кодекса Украины "Создание незаконных вооруженных формирования и участие в них", санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. Проводятся следственные действия.

Напомним, следователями СБУ в рамках специального предварительного расследования закончено следствие в уголовном производстве в отношении командира "Свердловского казацкого полка", по подозрению в участии в террористической организации.