На кордоні зі Словаччиною затримали групу мігрантів, які прямували до країн ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Українські та словацькі прикордонники сьогодні вночі затримали групу мігрантів, які намагалися потрапити з України до країн ЄС. Вони назвалися громадянами Індії, наразі їх особи встановлюються. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
“Сьогодні вночі прикордонники Чопського загону у взаємодії зі словацькими колегами затримали групу незаконних мігрантів, які прямували з України до країн Європейського Союзу”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що про порушників сповістила сигналізація поблизу держрубежу прикордонників відділення “Оноківці”. Затриматися їх вдалося вже на суміжній стороні.
“Співробітники прикордонної поліції Словаччини проінформували, що виявлені за інформацією українських колег іноземці, не мали з собою документів. Однак порушники назвалися громадянами Індії. Після ідентифікації незаконних мігрантів, обставин правопорушення та тестування на COVID-19 їх буде передано українській стороні в порядку реадмісії”, — йдеться у ДПСУ.
Нагадаємо, на Буковині затримали трьох нелегальних мігрантів з Азії, які прямували через український кордон до Румунії.