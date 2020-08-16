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На кордоні зі Словаччиною затримали групу мігрантів, які прямували до країн ЄС

На кордоні зі Словаччиною затримали групу мігрантів, які прямували до країн ЄС

Київ • УНН

 • 12695 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Українські та словацькі прикордонники сьогодні вночі затримали групу мігрантів, які намагалися потрапити з України до країн ЄС. Вони назвалися громадянами Індії, наразі їх особи встановлюються. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

“Сьогодні вночі прикордонники Чопського загону у взаємодії зі словацькими колегами затримали групу незаконних мігрантів, які прямували з України до країн Європейського Союзу”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про порушників сповістила сигналізація поблизу держрубежу прикордонників відділення “Оноківці”. Затриматися їх вдалося вже на суміжній стороні.

“Співробітники прикордонної поліції Словаччини проінформували, що виявлені за інформацією українських колег іноземці, не мали з собою документів. Однак порушники назвалися громадянами Індії. Після ідентифікації незаконних мігрантів, обставин правопорушення та тестування на COVID-19 їх буде передано українській стороні в порядку реадмісії”, — йдеться у ДПСУ.

Нагадаємо, на Буковині затримали трьох нелегальних мігрантів з Азії, які прямували через український кордон до Румунії.

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