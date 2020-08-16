На границе со Словакией задержали группу мигрантов, направлявшихся в страны ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Украинские и словацкие пограничники сегодня ночью задержали группу мигрантов, которые пытались попасть из Украины в страны ЕС. Они назвались гражданами Индии, пока их личности устанавливаются. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Сегодня ночью пограничники Чопского отряда во взаимодействии со словацкими коллегами задержали группу незаконных мигрантов, которые направлялись из Украины в страны Европейского Союза", - говорится в сообщении.
Отмечается, что о нарушителях сообщила сигнализация вблизи госграницы пограничников отделения "Оноковцы". Задержаться их удалось уже на смежной стороне.
"Сотрудники пограничной полиции Словакии проинформировали, что обнаруженные по информации украинских коллег иностранцы не имели с собой документов. Однако нарушители назвались гражданами Индии. После идентификации незаконных мигрантов, обстоятельств правонарушения и тестирования на COVID-19 будут переданы украинской стороне в порядке реадмиссии", - говорится в ГПАУ.
Напомним, на Буковине задержали трех нелегальных мигрантов из Азии, которые направлялись через украинскую границу в Румынию.