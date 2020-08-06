На Буковині затримали групу азіатських мігрантів, які прямували до Румунії

"Виявили правопорушників біля кордону прикордонники відділу "Мамалига" Чернівецького загону в ході реалізації інформації оперативних співробітників та за їх участі. Вони пробиралися до Румунії сьогодні на світанку. Їх зупинили на околиці н.п. Костичани. З їх слів стало відомо, що двоє із них прибули з Індії, ще один із Пакистану", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі перевіряється інформація щодо можливої причетності осіб, які допомагали іноземцям у незаконній подорожі.

В ДПСУ також поінформували, що на Закарпатті на одного із організаторів незаконного переміщення нелегалів через кордон, жителя Рахіва, відкрито кримінальне провадження. Українця затримали на початку червня на ділянці відділу прикордонної служби "Ділове". Він намагався переправити через кордон України до Румунії двох громадян Туреччини.

Як повідомляв УНН, в аеропорту "Бориспіль" дівчина намагалась дати хабара начальнику прикордонного контролю, аби в Україну пропустили громадянина Ірану.