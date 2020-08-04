"Невідкладне особисте питання": у "Борисполі" українка погоріла на хабарі через знайомого-іранця
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. В аеропорту "Бориспіль" дівчина намагалась дати хабара начальнику прикордонного контролю, аби в Україну пропустили громадянина Ірану. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає УНН.
"26-річна полтавчанка намагалася підкупити начальника прикордонного контролю штабу Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ", аби в Україну пропустили її знайомого", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що інцидент трапився учора ввечері. Українка звернулася до прикордонників та "забажала спілкуватися лише з керівництвом ОКПП "Київ" через невідкладне особисте питання".
"Під час бесіди начальника відділу прикордонного контролю штабу ОКПП "Київ" з жінкою, остання запропонувала 400 доларів США за пропуск в Україну її знайомого, громадянина Ірану. Гроші українка поклала у папку серед інших своїх документів", – повідомили в ДПСУ.
У відомстві додали, що коли правоохоронці задокументували факт дачі хабаря, жінка спробувала силою забрати у них свої документи та гроші. Українку передали правоохоронцям, а громадянина Ірану сьогодні відправили зворотним рейсом до Стамбула.
Як повідомляв УНН, у Сумській області росіянин незаконно перетнув кордон, аби попросити статус біженця в Україні.