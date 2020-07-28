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Росіянин незаконно перетнув кордон, аби попросити статус біженця в Україні

Росіянин незаконно перетнув кордон, аби попросити статус біженця в Україні

Київ • УНН

 • 16789 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Громадянин Росії незаконно перетнув кордон, аби попросити статус біженця в Україні через переслідування за політичні та релігійні погляди. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Повідомляється, що 27 липня неподалік від пункту пропуску "Юнаківка", що на Сумщині, група реагування прикордонників виявила 45-річного громадянина Росії.

"Чоловік у пішому порядку незаконно перетнув кордон з території РФ в Україну. Під час з’ясування обставин правопорушення чоловік звернувся до співробітників Державної прикордонної служби України про визнання його особою, яка потребує додаткового захисту, як біженець. У ході бесіди росіянин повідомив, що в Росії він переслідується за політичні та релігійні погляди, а тому не міг там більше залишатися", - йдеться в повідомленні.

Також після проведення визначених у таких випадках законодавством заходів громадянина Росії направлено до органів Державної міграційної служби України.

Нагадаємо, громадянин Росії на кордоні попросив політичного притулку в Україні.

Як повідомлялося, росіянка попросила притулку в Україні через переслідування.

Українські Національні Новини

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