Росіянка попросила притулку в Україні через переслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Громадянка Росії попросила притулку в Україні, бо її переслідують рейдери-держслужбовці. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.
"В пункті пропуску "Жуляни" (аеропорт "Київ") пасажирка рейсу з Білорусі звернулася до прикордонників з проханням отримати статус біженця", - йдеться у повідомленні.
Так, громадянка Росії повідомила, що вдома її переслідують через професійну діяльність.
Як повідомляють в ДПСУ, жінка має докази причетності російських держслужбовців до рейдерського захоплення підприємства, де раніше працювала. Після намагань оскаржити у суді своє незаконне звільнення з роботи, жінці та її сім’ї неодноразово надходили погрози фізичної розправи, від яких вона вирішила втекти за кордон.
Прикордонники надали росіянці роз’яснення порядку звернення за захистом.
Нагадаємо, у травні цього року двоє росіян просто на кордоні попросили притулку в Україні.