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Росіянка попросила притулку в Україні через переслідування

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Громадянка Росії попросила притулку в Україні, бо її переслідують рейдери-держслужбовці. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

Росіянка попросила притулку в Україні через переслідування

"В пункті пропуску "Жуляни" (аеропорт "Київ") пасажирка рейсу з Білорусі звернулася до прикордонників з проханням отримати статус біженця", - йдеться у повідомленні.

Так, громадянка Росії повідомила, що вдома її переслідують через професійну діяльність.

Як повідомляють в ДПСУ, жінка має докази причетності російських держслужбовців до рейдерського захоплення підприємства, де раніше працювала. Після намагань оскаржити у суді своє незаконне звільнення з роботи, жінці та її сім’ї неодноразово надходили погрози фізичної розправи, від яких вона вирішила втекти за кордон.

Прикордонники надали росіянці роз’яснення порядку звернення за захистом.

Нагадаємо, у травні цього року двоє росіян просто на кордоні попросили притулку в Україні.

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