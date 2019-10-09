Россиянка попросила убежища в Украине из-за преследования
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Гражданка России попросила убежища в Украине, потому что ее преследуют рейдеры-госслужащие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
"В пункте пропуска "Жуляны" (аэропорт "Киев") пассажирка рейса из Беларуси обратилась к пограничникам с просьбой получить статус беженца", - говорится в сообщении.
Так, гражданка России сообщила, что дома ее преследуют за профессиональную деятельность.
Как сообщают в ГПСУ, женщина имеет доказательства причастия российских госслужащих к рейдерскому захвату предприятия, где раньше работала. После попыток обжаловать в суде свое незаконное увольнение с работы, женщине и ее семье неоднократно поступали угрозы физической расправы, от которых она решила бежать за границу.
Пограничники оказали руссиянке разъяснения порядка обращения за защитой.
Напомним, в мае этого года двое россиян прямо на границе попросили убежища в Украине.