"Неотложный личный вопрос": в "Борисполе" украинка погорела на взятке из-за знакомого-иранца
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В аэропорту "Борисполь" девушка пыталась дать взятку начальнику пограничного контроля, чтобы в Украину пропустили гражданина Ирана. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"26-летняя полтавчанка пыталась подкупить начальника пограничного контроля штаба Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", чтобы в Украину пропустили ее знакомого", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел вчера вечером. Украинка обратилась к пограничникам и "пожелала общаться только с руководством ОКПП "Киев" по безотлагательному личному вопросу".
"Во время беседы начальника отдела пограничного контроля штаба ОКПП "Киев" с женщиной, последняя предложила 400 долларов США за пропуск в Украину ее знакомого, гражданина Ирана. Деньги украинка положила в папку среди других своих документов", - сообщили в ГПСУ.
В ведомстве добавили, что когда правоохранители задокументировали факт дачи взятки, женщина попыталась силой забрать у них свои документы и деньги. Украинку передали правоохранителям, а гражданина Ирана сегодня отправили обратным рейсом в Стамбул.
Как сообщал УНН, в Сумской области россиянин незаконно пересек границу, чтобы попросить статус беженца в Украине.