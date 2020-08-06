На Буковине задержали группу азиатских мигрантов, которые направлялись в Румынию
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. На Буковине задержали троих нелегальных мигрантов из Азии, которые направлялись через украинскую границу в Румынию. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает УНН.
"Обнаружили правонарушителей у границы пограничники отдела "Мамалыга" Черновицкого отряда в ходе реализации информации оперативных сотрудников и с их участием. Они пробирались к Румынии сегодня на рассвете. Их остановили на окраине н. п. Костичаны. С их слов стало известно, что двое из них прибыли из Индии, еще один из Пакистана", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время проверяется информация о возможной причастности лиц, которые помогали иностранцам в незаконном путешествии.
В ГПСУ также сообщили, что на Закарпатье в отношении одного из организаторов незаконного перемещения нелегалов через границу, жителя Рахова, открыто уголовное производство. Украинца задержали в начале июня на участке отдела пограничной службы "Деловое". Он пытался переправить через границу Украины в Румынию двух граждан Турции.
Как сообщал УНН, в аэропорту "Борисполь" девушка пыталась дать взятку начальнику пограничного контроля, чтобы в Украину пропустили гражданина Ирана.