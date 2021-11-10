На кордоні України не фіксують груп мігрантів з Білорусі, але "гостроту ситуації" враховують
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Наразі українські прикордонники не фіксують появи груп мігрантів з Білорусі на нашій ділянці кордону. Про це УНН повідомив помічник голови Держприкордонслужби України — прессекретар Андрій Демченко.
Цитата:
“На даний час ми не фіксуємо на нашій ділянці кордону появи груп мігрантів з Білорусі. Такої ситуації, як на кордоні Польщі та Литви, немає. У той же час прикордонне відомство добре розуміє гостроту ситуації. Ми її враховуємо в нашій службовій діяльності з охорони кордону”, — сказав помічник голови ДПСУ.
Деталі
За словами Демченка, з українського боку ділянці кордону з Республікою Білорусь наразі приділяється значна увага.
Додамо
Напередодні у МВС України заявили про “збільшення потоків мігрантів у прикордонні регіони України”.
Контекст
8 листопада на польсько-білоруському кордоні загострилася ситуація. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що країна привела в готовність війська вздовж кордону через напружену ситуацію з мігрантами. Велика група нелегалів намагалася прорватися на територію країни.
На кордоні були чутні постріли. Білоруські прикордонники заявили, що вони лунали з польського боку.
Наприкінці серпня Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем’єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.
У межах боротьби з потоком нелегальних мігрантів Польща почала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.