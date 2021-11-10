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На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают

Киев • УНН

 • 29566 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Сейчас украинские пограничники не фиксируют появления групп мигрантов из Беларуси на нашем участке границы. Об этом УНН сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины — пресс-секретарь Андрей Демченко.

На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают

Цитата:

“В настоящее время мы не фиксируем на нашем участке границы появления групп мигрантов из Беларуси. Такой ситуации, как на границе Польши и Литвы, нет. В то же время пограничное ведомство хорошо понимает остроту ситуации. Мы ее учитываем в нашей служебной деятельности по охране границы”, — сказал помощник главы ГПСУ.

Детали

По словам Демченко, с украинской стороны участку границы с Республикой Беларусь в настоящее время уделяется значительное внимание.

Добавим

Накануне в МВД Украины заявили об “увеличении потоков мигрантов в приграничные регионы Украины”.

Контекст

8 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны.

На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они раздавались с польской стороны.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.

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