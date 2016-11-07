На кордоні України і Польщі у пунктах пропуску утворилися черги, в яких стоять 1040 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Станом на 6:00 понеділка на кордоні України і Польщі у пунктах пропуску утворилися черги, в яких стоять 1040 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Черги перед є перед такими пунктами пропуску з республікою Польщею:
“Устилуг” — 300;
“Рава-Руська” — 300;
“Ягодин авто” — 170;
“Краковець” — 100;
“Грушів” — 80;
“Смільниця” —50;
“Угринів” —20;
“Шегині” — 20.
Також на українсько-угорському кордоні у черзі застрягло 20 автомобілів.
Як повідомляв УНН раніше, станом на 6:00 неділі на кордоні України і Польщі у чотирьох пунктах пропуску утворилися черги, в яких стоять 200 автомобілів.