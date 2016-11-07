На границе Украины и Польши в пунктах пропуска образовались очереди, в которых стоят 1040 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. По состоянию на 6:00 понедельника на границе Украины и Польши в пунктах пропуска образовались очереди, в которых стоят 1040 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
Очереди есть перед такими пунктами пропуска с республикой Польшей:
"Устилуг" - 300;
"Рава-Русская" - 300;
"Ягодин авто" - 170
"Краковец" - 100;
"Груша" - 80;
"Смильниця" -50;
"Угринов" -20;
"Шегини" - 20.
Также на украинско-венгерской границе в очереди застряло 20 автомобилей.
Как сообщал ранее, по состоянию на 6:00 воскресенья на границе Украины и Польши в четырех пунктах пропуска образовались очереди, в которых стоят 200 автомобилей .