На границе Украины и Польши в пунктах пропуска образовались очереди, в которых стоят 1040 автомобилей

Очереди есть перед такими пунктами пропуска с республикой Польшей:

"Устилуг" - 300;

"Рава-Русская" - 300;

"Ягодин авто" - 170

"Краковец" - 100;

"Груша" - 80;

"Смильниця" -50;

"Угринов" -20;

"Шегини" - 20.

Также на украинско-венгерской границе в очереди застряло 20 автомобилей.

Как сообщал ранее, по состоянию на 6:00 воскресенья на границе Украины и Польши в четырех пунктах пропуска образовались очереди, в которых стоят 200 автомобилей .