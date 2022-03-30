На концерті з Едом Шираном зібрали 16 млн дол. для України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Зірки зібрали 16 млн дол. для України на благодійному концерті у Великій Британії, пише УНН з посиланням на BBC.
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12,2 млн фунтів (16 млн дол.) для України, як вказано, вдалося зібрати за допомогою телевізійного концерту у Британії за участю поп-зірок – Еда Ширана, Каміли Кабелло, Ніла Роджерса та Емелі Санде.
Snow Patrol, Беккі Гілл, Грегорі Портер, Палома Фейт, Том Оделл та The Manic Street Preachers також виступили у двогодинному шоу у Бірмінгемі.
Окрім цього, на концерті виступила українська співачка Джамала з піснею "1944".
"Дякуємо, що прийшли. Це така важлива справа, і для мене велика честь бути тут", – сказав Ед Ширан, звертаючись до 8-тисячної аудиторії та глядачів телеканалу ITV.
Кошти збирала благодійна організація Disasters Emergency Committee.
Доповнення
Акторка Міла Куніс згадала про Україну на церемонії "Оскар".