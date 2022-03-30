На концерте с Эдом Шираном собрали 16 млн долл. для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Звезды собрали 16 млн долл. для Украины на благотворительном концерте в Великобритании, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
12,2 млн фунтов (16 млн долл.) для Украины, как указано, удалось собрать с помощью телевизионного концерта в Британии с участием поп-звезд - Эда Ширана, Камилы Кабелло, Нила Роджерса и Эмели Санде.
Snow Patrol, Бекки Хилл, Грегори Портер, Палома Фейт, Том Оделл и The Manic Street Preachers также выступили в двухчасовом шоу в Бирмингеме.
Кроме этого, на концерте выступила украинская певица Джамала с песней "1944".
"Большое спасибо, что пришли. Это такое важное дело, и для меня большая честь быть здесь", - сказал Эд Ширан, обращаясь к 8-тысячной аудиторией и зрителями телеканала ITV.
Средства собирала благотворительная организация Disasters Emergency Committee.
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