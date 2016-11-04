На кладовищі в Моспиному знайшли безіменні могили бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. У Моспиному знайшли ділянку зі 100 могил з невідомими бойовиками, яких поховали без труни. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"Командування противника проводить цілеспрямовану політику приховування втрат в лавах російсько-окупаційних військ. На міських кладовищах відводяться спеціальні ділянки для поховання російських військовослужбовців, тіла яких певний час перебували в спеціально обладнаних сховищах і визнані невпізнаними. Зокрема, станом на 1 листопада у місті Моспине на окремій ділянці місцевого кладовища проведено близько 100 безіменних поховань, де є лише таблички з номерами. Поховання здійснюється без трун на незначну глибину. Таке зневажливе ставлення до загиблих окупантів може призвести до зараження навколишнього середовища і чудово ілюструє ставлення ватажків незаконних збройних формувань та Кремля до "відпрацьованого матеріалу" "руського миру", - сказав А.Лисенко.