На кладбище в Моспино нашли безымянные могилы боевиков

"Командование противника проводит целенаправленную политику сокрытия потерь в рядах российско-оккупационных войск. На городских кладбищах отводятся специальные участки для захоронения российских военнослужащих, тела которых некоторое время находились в специально оборудованных хранилищах и признаны неопознанными. В частности, по состоянию на 1 ноября в городе Моспино на отдельном участке местного кладбища провели около 100 безымянных захоронений, где есть только таблички с номерами. Захоронение осуществляется без гробов на незначительную глубину. Такое пренебрежительное отношение к погибшим оккупантам может привести к заражению окружающей среды и прекрасно иллюстрирует отношение главарей незаконных вооруженных формирований и Кремля к "отработанному материалу" "русского мира", - сказал А.Лысенко.