На кладбище в Моспино нашли безымянные могилы боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Моспино нашли участок со 100 могилами с неизвестными боевиками, которых похоронили без гроба. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Командование противника проводит целенаправленную политику сокрытия потерь в рядах российско-оккупационных войск. На городских кладбищах отводятся специальные участки для захоронения российских военнослужащих, тела которых некоторое время находились в специально оборудованных хранилищах и признаны неопознанными. В частности, по состоянию на 1 ноября в городе Моспино на отдельном участке местного кладбища провели около 100 безымянных захоронений, где есть только таблички с номерами. Захоронение осуществляется без гробов на незначительную глубину. Такое пренебрежительное отношение к погибшим оккупантам может привести к заражению окружающей среды и прекрасно иллюстрирует отношение главарей незаконных вооруженных формирований и Кремля к "отработанному материалу" "русского мира", - сказал А.Лысенко.