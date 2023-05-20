На Київщині зберігається небезпека атаки ворожих дронів - КОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. На Київщині зберігається небезпека атаки ворожих дронів. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, пише УНН.
Цитата
"Жителі Київщини! Небезпека ворожих БпЛА в області зберігається.
Не нехтуйте сигналом повітряної тривоги – перебувайте в укриттях до відбою!", - написали в КОВА.
Доповнення
Раніше, у КОВА повідомляли про роботу ППО на Київщині.
Також, у кількох областях країни лунали вибухи. У Київській міській військовій адміністрації писали про роботу ППО в місті.