На Киевщине сохраняется опасность атаки вражеских дронов - КОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. На Киевщине сохраняется опасность атаки вражеских дронов. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации, пишет УНН.
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"Жители Киевщины! Опасность вражеских БпЛА в области сохраняется.
Не пренебрегайте сигналом воздушной тревоги – находитесь в укрытиях до отбоя!", - написали в КОВА.
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Ранее, в КОВА сообщали о работе ПВО на Киевщине.
Также, в нескольких областях страны раздавались взрывы. В Киевской городской военной администрации писали о работе ПВО в городе.