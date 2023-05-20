На Киевщине сохраняется опасность атаки вражеских дронов - КОВА

Цитата

"Жители Киевщины! Опасность вражеских БпЛА в области сохраняется.

Не пренебрегайте сигналом воздушной тревоги – находитесь в укрытиях до отбоя!", - написали в КОВА.

Дополнение

Ранее, в КОВА сообщали о работе ПВО на Киевщине.

Также, в нескольких областях страны раздавались взрывы. В Киевской городской военной администрации писали о работе ПВО в городе.