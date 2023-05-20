У кількох областях країни лунають вибухи - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. У кількох областях країни пролунали вибухи. Про це пишуть ЗМІ, передає УНН.
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Так, вибухи пролунали в Чернігівській та Житомирській областях, а також в місті Київ.
У Київській міській військовій адміністрації тим часом, ще раз написали про роботу ППО в місті.
"Працює ППО!
Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!", - зазначили в КМВА.
Нагадаємо
У КОВА повідомляли про роботу ППО на Київщині.