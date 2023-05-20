В нескольких областях страны раздаются взрывы - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. В нескольких областях страны прогремели взрывы. Об этом пишут СМИ, передает УНН.
Детали
Так, взрывы прогремели в Черниговской и Житомирской областях, а также в городе Киев.
В Киевской городской военной администрации тем временем, еще раз написали о работе ПВО в городе.
"Работает ПВО!
Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!", - отметили в КГВА.
Напомним
В КОВА сообщали о работе ПВО на Киевщине.