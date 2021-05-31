На Київщині за вихідні сталося понад 100 ДТП, є жертва

Цитата

“За вихідні (на Київщині — ред.) сталася 105 ДТП, з них 5 ДТП — з травмованими, 6 осіб отримали травми та 1 людина загинула”, — повідомили у пресслужбі.

Доповнення

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомляв, що кількість загиблих у дорожньо-транспортних пригодах в Україні за період з початку цього року зменшилася на 17% у порівнянні з торішніми цифрами.



Нагадаємо, порушник правил дорожнього руху неподалік від Києва наїхав на поліцейського, який хотів скласти на нього протокол, і, втікаючи від поліції, спричинив три ДТП. Водія було затримано, йому за скоєне загрожує до 15 років позбавлення волі.