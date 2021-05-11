Жертв ДТП в Україні поменшало на 17%

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“Вже цього року кількість ДТП із загиблими та травмованими зменшилася майже на 12%, кількість загиблих — на 17%, а травмованих — майже на 15%”, — зазначив міністр внутрішніх справ, якого цитує пресслужба МВС.

Деталі

За словами Авакова, за пів року роботи системи фотовідеофіксації порушень ПДР на 48 ділянках автодоріг Києва, Київської та Львівської областей, де встановлені камери, кількість ДТП із постраждалими знизилася втричі. "Завдання на поточний рік — встановлення ще понад двохсот таких комплексів по країні", - зазначив міністр.

Також голова МВС заявив про розробку проекту Стратегії громадської безпеки та цивільного захисту України.

Доповнення

Проект фотовідеофіксації порушень ПДР запроваджено в Києві, Київській, Львівській та Миколаївській областях.

Раніше патрульна поліція оприлюднила статистику, згідно з якою у січні-березні в Україні сталося 42 689 тис. ДТП, що на 18% більше, ніж за аналогічний період торік. З них 4457 ДТП – з травмованими (-16,3%), у яких загинуло 610 людей (-18,4%) та 5439 людей отримали травми (-18,7%).