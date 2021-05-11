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Жертв ДТП в Украине стало меньше на 17%

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 мая. УНН. Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Украине за период с начала этого года уменьшилось на 17% по сравнению с прошлогодними цифрами. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сегодня, 11 мая, во время Всеукраинского форума "Украина 30", передает УНН.

Жертв ДТП в Украине стало меньше на 17%

Цитата:

"Уже в этом году количество ДТП с погибшими и травмированными уменьшилась почти на 12%, количество погибших - на 17%, а травмированных - почти на 15%", - отметил министр внутренних дел, которого цитирует пресс-служба МВД.

Детали

По словам Авакова, за полгода работы системы фотовидеофиксации нарушений ПДД на 48 участках автодорог Киева, Киевской и Львовской областей, где установлены камеры, количество ДТП с пострадавшими снизилось втрое. "Задача на текущий год - установление еще более двухсот таких комплексов по стране", - отметил министр.

Также глава МВД заявил о разработке проекта Стратегии общественной безопасности и гражданской защиты Украины.

Дополнение

Проект фотовидеофиксации нарушений ПДД введен в Киеве, Киевской, Львовской и Николаевской областях.

Ранее патрульная полиция обнародовала статистику, согласно которой в январе-марте в Украине произошло 42 689 тыс. ДТП, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 4457 ДТП - с травмированными (-16,3%), в которых погибло 610 человек (-18,4%) и 5439 человек получили травмы (-18,7%).

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