Збив поліцейського та вчинив три ДТП: водію загрожує до 15 років ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Порушник правил дорожнього руху неподалік від Києва наїхав на поліцейського, який хотів скласти на нього протокол, і, втікаючи від поліції, спричинив три ДТП. Наразі водія затримали, йому за скоєне загрожує до 15 років позбавлення волі. Про це повідомив у п'ятницю, 7 травня, начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов, передає УНН.
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Інцидент стався 6 травня у місті Вишневе, "на всім відомому переїзді". Патрульний побачив, як водій автівки Nissan порушує ПДР - правило проїзду перехрестя. "Як усі “завжди поспішаючі нахаби”, повернув з крайньої правої смуги ліворуч, тим самим, як він думав, залишивши “у дурнях” увесь лівий ряд, який стояв у черзі", - розповів Нєбитов у Facebook.
"Коли працівник поліції звернувся до водія для складання адмінпротоколу, той спочатку не реагував, а потім спробував втекти і здійснив наїзд на працівника поліції. У результаті спричинив ще три ДТП", - вів далі начальник поліції Київщини.
З його слів, пошкодження отримали легковик, кросовер Mazda та мотоцикл. Правопорушник від освідування відмовився і, мабуть, розраховував отримати тільки адміністративний протокол. Втім, слідчий іншої думки, вказав Нєбитов.
Водія затримали, наразі він в ізоляторі тимчасового тримання. Нині йому інкримінують ст. 348 ККУ -
вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу чи його близьких родичів у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків. Тепер зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років або навіть довічне ув’язнення.
"Сподіваюсь, за рішенням суду буде в’язниця і надовго... На щастя, працівник поліції залишився живим", - розповів Нєбитов.
За його словами, наразі постраждалий патрульний на лікарняному.
Додамо
За даними МВС, за 2020 рік в Україні сталося 168 тис. 107 ДТП. З них 26 тис. 140 ДТП – з травмованими, у яких загинула 3541 людина та 31 тис. 974 людини отримали травми.
При цьому, за даними патрульної поліції, у січні-березні в Україні сталося вже 42 689 тис. ДТП, що на 18% більше, ніж за аналогічний період торік. З них 4457 ДТП – з травмованими (-16,3%), у яких загинуло 610 людей (-18,4%) та 5439 людей отримали травми (-18,7%).