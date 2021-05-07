Збив поліцейського та вчинив три ДТП: водію загрожує до 15 років ув'язнення

КИЇВ. 7 травня. УНН. Порушник правил дорожнього руху неподалік від Києва наїхав на поліцейського, який хотів скласти на нього протокол, і, втікаючи від поліції, спричинив три ДТП. Наразі водія затримали, йому за скоєне загрожує до 15 років позбавлення волі. Про це повідомив у п'ятницю, 7 травня, начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов, передає УНН.