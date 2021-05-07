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Сбил полицейского и совершил три ДТП: водителю грозит до 15 лет заключения

Сбил полицейского и совершил три ДТП: водителю грозит до 15 лет заключения

Киев  •  УНН

 • 20795 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Нарушитель ПДД неподалеку от Киева наехал на полицейского, который хотел составить на него протокол, и, убегая от полиции, совершил три ДТП. Сейчас водитель задержан, ему за содеянное грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщил в пятницу, 7 мая, начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел 6 мая в городе Вишневое, "на всем известном переезде". Патрульный увидел, как водитель автомобиля Nissan нарушает ПДД - правило проезда перекрестка. "Как все "всегда спешащие наглецы", свернул с крайней правой полосы налево, тем самым, как он думал, оставив "в дураках" весь левый ряд, стоящий в очереди", - рассказал Небытов в Facebook.

"Когда сотрудник полиции обратился к водителю для составления админпротокола, тот сначала не реагировал, а потом попытался сбежать и совершил наезд на сотрудника полиции. В результате совершил еще три ДТП", - продолжил начальник полиции Киевской области.

По его словам, повреждения получили легковушка, кроссовер Mazda и мотоцикл. Правонарушитель от освидетельствования отказался и, видимо, рассчитывал получить только административный протокол. Впрочем, следователь другого мнения, указал Небытов.

Водителя задержали, сейчас он в изоляторе временного содержания. Ему инкриминируют ст. 348 УКУ -
убийство или покушение на убийство сотрудника правоохранительного органа или его близких родственников в связи с выполнением этим сотрудником служебных обязанностей. Теперь нарушителю грозит лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или даже пожизненное заключение.

"Надеюсь, по решению суда будет тюрьма и надолго... К счастью, сотрудник полиции остался жив", - рассказал Небытов.

По его словам, сейчас пострадавший патрульный на больничном.

Добавим

По данным МВД, в 2020 году в Украине произошло 168 тыс. 107 ДТП. Из них 26 тыс. 140 ДТП - с травмированными, в которых погиб 3541 человек и 31 тыс. 974 человека получили травмы.

При этом, по данным патрульной полиции, в январе-марте в Украине произошло уже 42 689 тыс. ДТП, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 4457 ДТП - с травмированными (-16,3%), в которых погибло 610 человек (-18,4%) и 5439 человек получили травмы (-18,7%).

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