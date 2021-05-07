Сбил полицейского и совершил три ДТП: водителю грозит до 15 лет заключения

Детали

Инцидент произошел 6 мая в городе Вишневое, "на всем известном переезде". Патрульный увидел, как водитель автомобиля Nissan нарушает ПДД - правило проезда перекрестка. "Как все "всегда спешащие наглецы", свернул с крайней правой полосы налево, тем самым, как он думал, оставив "в дураках" весь левый ряд, стоящий в очереди", - рассказал Небытов в Facebook.

"Когда сотрудник полиции обратился к водителю для составления админпротокола, тот сначала не реагировал, а потом попытался сбежать и совершил наезд на сотрудника полиции. В результате совершил еще три ДТП", - продолжил начальник полиции Киевской области.

По его словам, повреждения получили легковушка, кроссовер Mazda и мотоцикл. Правонарушитель от освидетельствования отказался и, видимо, рассчитывал получить только административный протокол. Впрочем, следователь другого мнения, указал Небытов.

Водителя задержали, сейчас он в изоляторе временного содержания. Ему инкриминируют ст. 348 УКУ -

убийство или покушение на убийство сотрудника правоохранительного органа или его близких родственников в связи с выполнением этим сотрудником служебных обязанностей. Теперь нарушителю грозит лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или даже пожизненное заключение.

"Надеюсь, по решению суда будет тюрьма и надолго... К счастью, сотрудник полиции остался жив", - рассказал Небытов.

По его словам, сейчас пострадавший патрульный на больничном.

Добавим

По данным МВД, в 2020 году в Украине произошло 168 тыс. 107 ДТП. Из них 26 тыс. 140 ДТП - с травмированными, в которых погиб 3541 человек и 31 тыс. 974 человека получили травмы.

При этом, по данным патрульной полиции, в январе-марте в Украине произошло уже 42 689 тыс. ДТП, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 4457 ДТП - с травмированными (-16,3%), в которых погибло 610 человек (-18,4%) и 5439 человек получили травмы (-18,7%).