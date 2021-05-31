В Киевской области за выходные произошло более 100 ДТП, есть жертва

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“За выходные (в Киевской области — ред.) произошли 105 ДТП, из них 5 ДТП — с травмированными, 6 человек получили травмы и 1 человек погиб”, — сообщили в пресс-службе.

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Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков сообщал, что число погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Украине за период с начала этого года уменьшилось на 17% по сравнению с прошлогодними цифрами.



Напомним, нарушитель правил дорожного движения неподалеку от Киева наехал на полицейского, который хотел составить на него протокол, и, убегая от полиции, совершил три ДТП. Водитель был задержан, ему за содеянное грозит до 15 лет лишения свободы.