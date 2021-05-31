В Киевской области за выходные произошло более 100 ДТП, есть жертва
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В Киевской области за минувшие выходные, 29-30 мая, произошло более 100 ДТП, один человек погиб. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.
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“За выходные (в Киевской области — ред.) произошли 105 ДТП, из них 5 ДТП — с травмированными, 6 человек получили травмы и 1 человек погиб”, — сообщили в пресс-службе.
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Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков сообщал, что число погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Украине за период с начала этого года уменьшилось на 17% по сравнению с прошлогодними цифрами.
Напомним, нарушитель правил дорожного движения неподалеку от Киева наехал на полицейского, который хотел составить на него протокол, и, убегая от полиции, совершил три ДТП. Водитель был задержан, ему за содеянное грозит до 15 лет лишения свободы.