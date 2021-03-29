На Київщині за вихідні сталося 60 ДТП, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У Київській області за минулі вихідні, 27-28 березня, сталося 60 дорожньо-транспортних пригод, одна людина загинула. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Київської області.
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“За вихідні (на Київщині — ред.) сталося 60 ДТП, з них 2 ДТП — з травмованими, 2 осіб отримали травми та 1 людина загинула”, — повідомили у пресслужбі.
Доповнення
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