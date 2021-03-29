На Київщині за вихідні сталося 60 ДТП, є загиблий

Цитата

“За вихідні (на Київщині — ред.) сталося 60 ДТП, з них 2 ДТП — з травмованими, 2 осіб отримали травми та 1 людина загинула”, — повідомили у пресслужбі.

Доповнення

У Харківській області водій на Mercedes збив 12-річну дівчинку. Дитина померла на місці ДТП.



У Миколаївській області у результаті лобового зіткнення вантажівки та легковика, загинули троє осіб.