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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 28517 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 43866 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 103854 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 139951 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 192988 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192244 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 277557 просмотра

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В Киевской области за выходные произошло 60 ДТП, есть погибший

В Киевской области за выходные произошло 60 ДТП, есть погибший

Киев  •  УНН

 • 14930 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. В Киевской области за минувшие выходные, 27-28 марта, произошло 60 дорожно-транспортных происшествий, один человек погиб. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.

Цитата

“За выходные (в Киевской области — ред.) произошло 60 ДТП, из них 2 ДТП — с травмированными, 2 получили травмы и 1 человек погиб”, — сообщили в пресс-службе.

Дополнение

В Харьковской области водитель Mercedes сбил 12-летнюю девочку. Ребенок скончался на месте ДТП.

В Николаевской области в результате лобового столкновения грузовика и легковушки, погибли три человека.

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