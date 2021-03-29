В Киевской области за выходные произошло 60 ДТП, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В Киевской области за минувшие выходные, 27-28 марта, произошло 60 дорожно-транспортных происшествий, один человек погиб. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.
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“За выходные (в Киевской области — ред.) произошло 60 ДТП, из них 2 ДТП — с травмированными, 2 получили травмы и 1 человек погиб”, — сообщили в пресс-службе.
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В Харьковской области водитель Mercedes сбил 12-летнюю девочку. Ребенок скончался на месте ДТП.
В Николаевской области в результате лобового столкновения грузовика и легковушки, погибли три человека.