У Харківській області Mercedes збив 12-річну дівчинку. Дитина померла на місці ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Харківській області водій на Mercedes збив 12-річну дівчинку. Дитина померла на місці ДТП, передає УНН із посилання на ГУ НП у Харківській області.
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“Повідомлення про подію по вулиці Сумський шлях у селищі Подвірки надійшло до поліції 27 березня близько 12:55. 29-річний водій автомобіля „Мерседес“ здійснив наїзд на дівчинку, яка перебігала проїжджу частину. Від отриманих травм дитина померла на місці ДТП”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
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