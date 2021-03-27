У Харківській області Mercedes збив 12-річну дівчинку. Дитина померла на місці ДТП

Цитата

“Повідомлення про подію по вулиці Сумський шлях у селищі Подвірки надійшло до поліції 27 березня близько 12:55. 29-річний водій автомобіля „Мерседес“ здійснив наїзд на дівчинку, яка перебігала проїжджу частину. Від отриманих травм дитина померла на місці ДТП”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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