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На Донеччині водій легковика збив п'ятирічну дитину

На Донеччині водій легковика збив п'ятирічну дитину

Київ • УНН

 • 15560 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. На Донеччині водій легкового автомобіля скоїв наїзд на п'ятирічного хлопчика, який вибіг на дорогу. Дитина з травмами перебуває в лікарні. Про це УНН повідомили у відділ комунікації ГУНП в області.

Деталі 

Так, до поліції Слов’янська надійшло повідомлення від лікарів травматологічного відділення про надання медичної допомоги п’ятирічній дитині, яка постраждала внаслідок ДТП у селищі Олександрівка.

56-річний водій автомобіля Opel скоїв наїзд на хлопчика, який разом з мамою йшов повз дороги та раптово вибіг на проїжджу частину.

Наразі поліцейські перевіряють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Довідково

Від початку року поліцейські Донеччини відкрили 126 кримінальних проваджень за фактами дорожньо-транспортних подій із потерпілими.

Доповнення 

У Львові внаслідок наїзду легкового автомобіля загинув чоловік, який переходив дорогу в невстановленому місці.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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