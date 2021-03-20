У Львові легковик на смерть збив літнього чоловіка

Деталі

Так, 19 березня близько 19:20 год. по вул. Городоцька, 319, у м. Львові, водій автомобіля "BMW X5", мешканець с. Бартатів (Городоцька ТГ Львівського району) 1994 року народження, здійснив наїзд на пішохода, чоловіка віком близько 60 років, який переходив проїзджу частину в невстановленому місці.

Пішохід від отриманих травм загинув на місці пригоди.

Обставини та особа пішохода встановлюються.

Доповнення

У столиці водій автомобіля Peugeot здійснив наїзд на чоловіка, який переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Від отриманих травм 69-річний потерпілий помер у кареті "швидкої".