У Києві легковик на смерть збив пенсіонера

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"Сьогодні до поліції Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду із постраждалим на бульварі Вацлава Гавела у Солом’янському районі столиці. На місце події негайно виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку та лікарі", - йдеться в повідомленні.

Деталі

За попередньою інформацією, водій автомобіля Peugeot, 1986 року народження, скоїв наїзд на чоловіка, який перебігав дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Під час госпіталізації до медичного закладу від отриманих травм 69-річний потерпілий помер.

Як зазначили правоохоронці, слідчі столичної поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого. В рамках досудового розслідування встановлюються всі обставини та причини даної події.

Доповнення

У Вінниці внаслідок ДТП за участю дизельного потяга та легкового автомобіля травмовано водія транспортного засобу.