В Киеве легковушка насмерть сбила пенсионера
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В столице водитель автомобиля Peugeot совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм 69-летний потерпевший скончался в карете "скорой". Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киеве.
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"Сегодня в полицию Киева поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшим на бульваре Вацлава Гавела в Соломенском районе столицы. На место происшествия немедленно выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка и врачи", - говорится в сообщении.
Детали
По предварительной информации, водитель автомобиля Peugeot, 1986 года рождения, совершил наезд на мужчину, который перебегал дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Во время госпитализации в медицинское учреждение от полученных травм 69-летний потерпевший скончался.
Как отметили правоохранители, следователи столичной полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства и причины данного события.
Дополнение
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