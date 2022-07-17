На Київщині вже виявили понад 1,3 тис. тіл вбитих окупантами мирних жителів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. У Київській області вже виявили 1346 тіл мирних мешканців, яких вбили російські окупанти. Цифра не остаточна. Зниклими безвісти вважаються близько 300 осіб. Про це повідомив начальник поліції Київщини, генерал Андрій Нєбитов в ефірі українського телемарафону, передає УНН.
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«На сьогодні вже це цифра 1346 тіл, вбитих людей, вбитих цивільних людей. Поліція займається і обстежує цивільних людей. Більшість з них вбиті вогнепальною зброєю. І це каже про те, що на жаль окупант діяв підступно і свідомо знищував українців за те що вони просто мешкали на цих територіях. Я можу сказати що це не остаточна цифра, бо кожен день ми працюємо і на жаль на позиціях де розташовувалася армія рф ми знаходимо все нові тіла тимчасово похованих людей», - розповів Нєбитов.
На запитання де ще проводиться ексгумація, Нєбитов відповів: «Наразі Бучанський район, це колишній Бородянський район, це села навколо Бородянки, Макарова де розташовувалися безпосередньо позиції зс рф. Туди вони привозили наших мешканців, вони їх викрадали з приватних будинків, дворів, квартир, катували й після цього страчували».
Нєбитов повідомив також, що на сьогодні вважаються зниклими безвісти близько 300 осіб.
Доповнення
15 липня повідомлялося, що у Київській області на позиціях російських загарбників виявили тіло загиблого під час окупації чоловіка. Серед його речей знайшли дитячу іграшку.
12 липня Нєбитов повідомляв, що біля окопів росіян в селі Блиставиці Бучанського району виявили тіло вбитого окупантами мирного жителя.
Додамо
З першого дня повномасштабного вторгнення рф, окупанти мали на меті взяти під свій контроль Київську область. На початку квітня ворог відступив.