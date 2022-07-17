На Київщині вже виявили понад 1,3 тис. тіл вбитих окупантами мирних жителів

Цитата

«На сьогодні вже це цифра 1346 тіл, вбитих людей, вбитих цивільних людей. Поліція займається і обстежує цивільних людей. Більшість з них вбиті вогнепальною зброєю. І це каже про те, що на жаль окупант діяв підступно і свідомо знищував українців за те що вони просто мешкали на цих територіях. Я можу сказати що це не остаточна цифра, бо кожен день ми працюємо і на жаль на позиціях де розташовувалася армія рф ми знаходимо все нові тіла тимчасово похованих людей», - розповів Нєбитов.

На запитання де ще проводиться ексгумація, Нєбитов відповів: «Наразі Бучанський район, це колишній Бородянський район, це села навколо Бородянки, Макарова де розташовувалися безпосередньо позиції зс рф. Туди вони привозили наших мешканців, вони їх викрадали з приватних будинків, дворів, квартир, катували й після цього страчували».

Нєбитов повідомив також, що на сьогодні вважаються зниклими безвісти близько 300 осіб.

Доповнення

15 липня повідомлялося, що у Київській області на позиціях російських загарбників виявили тіло загиблого під час окупації чоловіка. Серед його речей знайшли дитячу іграшку.

12 липня Нєбитов повідомляв, що біля окопів росіян в селі Блиставиці Бучанського району виявили тіло вбитого окупантами мирного жителя.

Додамо

З першого дня повномасштабного вторгнення рф, окупанти мали на меті взяти під свій контроль Київську область. На початку квітня ворог відступив.