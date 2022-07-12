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Чергова жахлива знахідка на Київщині: тіло мирного жителя виявили біля окопів росіян

Чергова жахлива знахідка на Київщині: тіло мирного жителя виявили біля окопів росіян

Київ • УНН

 • 757657 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Біля окопів росіян в селі Блиставиці Бучанського району виявили тіло вбитого окупантами мирного жителя. Про це повідомив начальник поліції Київщини, генерал Андрій Нєбитов у своєму Telegram-каналі, оприлюднивши кадри та відео з місця жахливої знахідки, пише УНН.

Цитата

«На колишніх позиціях агресорів в Бучанському районі виявили тіло чергового вбитого громадянина. Захоронення зробили в лісі. Вбитий чоловік був одягнутий у цивільний одяг», - повідомив Нєбитов.

Деталі

З його слів, поліцейські оглянули тіло та скерували на судово-медичну експертизу.

«На жаль, в районах, що були в окупації, ми продовжують виявляти тіла розстріляних і закатованих російськими солдатами цивільних громадян. Станом на 12 липня на Київщині вже виявили 1342 тіла вбитих окупантами мирних жителів», - додав начальник поліції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Розстріляли в груди та присипали землею": в Київській області знайшли тіло ще одного вбитого окупантами чоловік

Нагадаємо

З першого дня повномасштабного вторгнення рф, окупанти мали на меті взяти під свій контроль Київську область. На початку квітня ворог відступив - у Міністерстві оборони розповіли про звільнення регіону від рашистів.

Правоохоронці зафіксували 1200 воєнних злочинів, скоєних російськими військовими у Київській області. За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, у звільнених містах залишилося багато розтяжок, нерозірваних мін та вибухонебезпечних предметів. Напередодні працівники ДСНС знайшли та знешкодили понад 5000 предметів.

Станом на 20 червня у Київській області правоохоронці виявили вже 1332 тіла мирних жителів, яких вбили російські окупанти. За даними Нєбитова, з початку вторгнення рф поліція Київської області зареєструвала вже понад 3 тисячі кримінальних проваджень, злочинів, які здійснили російські військові.

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