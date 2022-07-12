Очередная ужасная находка в Киевской области: тело мирного жителя обнаружили у окопов россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Возле окопов россиян в селе Блиставица Бучанского района обнаружили тело убитого оккупантами мирного жителя. Об этом сообщил начальник полиции Киевсской области, генерал Андрей Небитов в своем Telegram-канале, обнародовав кадры и видео с места ужасающей находки, пишет УНН.
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«На прежних позициях агрессоров в Бучанском районе обнаружили тело дежурного убитого гражданина. Захоронения совершили в лесу. Убитый мужчина был одет в гражданскую одежду», - сообщил Небитов.
Детали
По его словам, полицейские осмотрели тело и направили на судебно-медицинскую экспертизу.
«К сожалению, в районах, бывших в оккупации, мы продолжаем обнаруживать тела расстрелянных и замученных русскими солдатами гражданских граждан. По состоянию на 12 июля в Киевской области уже обнаружили 1342 тела убитых оккупантами мирных жителей», - добавил начальник полиции.
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Напомним
С первого дня полномасштабного вторжения рф, оккупанты имели целью взять под свой контроль Киевскую область. В начале апреля враг отступил – в Министерстве обороны рассказали об освобождении региона от рашистов.
Правоохранители зафиксировали 1200 военных преступлений, совершенных российскими военными в Киевской области. По словам Министра внутренних дел Дениса Монастырского, в освобожденных городах осталось много растяжек, неразорванных мин и взрывоопасных предметов. Накануне работники ГСЧС обнаружили и обезвредили более 5000 предметов.
По состоянию на 20 июня в Киевской области правоохранители обнаружили уже 1332 тела мирных жителей, которых убили российские оккупанты. По данным Небитова, с начала вторжения россии полиция Киевской области зарегистрировала уже более 3 тысяч уголовных производств, преступлений, которые совершили российские военные.