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В Киевской области уже обнаружили более 1,3 тыс. тел убитых оккупантами мирных жителей

В Киевской области уже обнаружили более 1,3 тыс. тел убитых оккупантами мирных жителей

Киев • УНН

 • 161607 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. В Киевской области уже обнаружили 1346 тел мирных жителей, убитых российскими оккупантами. Цифра не окончательная. Пропавшими без вести числятся около 300 человек. Об этом сообщил начальник полиции Киевщины, генерал Андрей Небитов в эфире всеукраинского телемарафона, передает УНН.

Цитата

«На сегодня уже это цифра 1346 тел, убитых людей, убитых гражданских людей. Полиция занимается и обследует гражданских людей. Большинство из них убиты огнестрельным оружием. И это говорит о том, что, к сожалению, оккупант действовал коварно и сознательно уничтожал украинцев за то, что они просто жили на этих территориях. Я могу сказать что это не окончательная цифра, потому что каждый день мы работаем и к сожалению на позициях где размещалась армия РФ мы находим все новые тела временно погребенных людей», - рассказал Небитов.

На вопрос где еще проводится эксгумация, Небитов ответил: «В настоящее время Бучанский район, это бывший Бородянский район, это деревни вокруг Бородянки, Макарова где располагались непосредственно позиции с рф. Туда они привозили наших жителей, они их похищали из частных домов, дворов, квартир, пытали и после этого казнили".

Небитов сообщил также, что на сегодняшний день считаются пропавшими без вести около 300 человек.

Дополнение

15 июля сообщалось, что в Киевской области на позициях российских захватчиков обнаружили тело погибшего во время оккупации мужчины. Среди его вещей была найдена детская игрушка.

12 июля Небитов сообщал, что у окопов россиян в селе Блиставице Бучанского района обнаружили тело убитого оккупантами мирного жителя.

Добавим

С первого дня полномасштабного вторжения РФ, оккупанты имели целью взять под свой контроль Киевскую область. В начале апреля враг отступил.

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