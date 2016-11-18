На Київщині відкрили меморіал на честь загиблих в АТО поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Сьогодні на базі розташування полку “Миротвореці” на Київщині відбулося відкриття меморіального комплексу в пам'ять про загиблих поліцейських в зоні АТО, предає УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції Київської області.
Зокрема, відбувся мітинг-реквієм з нагоди відкриття меморіального комплексу на честь працівників Головного управління Національної поліції у Київській області, які загинули під час виконання службових обов’язків у зоні проведення АТО.
Зі слів пристунього т.в.о. голови Національної поліції Вадима Трояна, багато українських бійців, які загинули в зоні АТО, не були офіційно оформлені на службу, але їх імена мають бути на стелі меморіалу.
"Для мене честь було знати всіх 29 чоловік: 15 чоловік з "Миротворця", шість - з "Азова", шість - з "Торнадо" і два - з "Гарпуна". Це ті люди, які тоді були зачислені до штату МВС Київської області, але ми не всі були оформленні і нас набагато більше залишилось на тій землі", - наголосив В.Троян.