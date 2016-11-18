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15 марта, 19:03 • 108331 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147650 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126198 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119540 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106367 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102192 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95975 просмотра

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В Киевской области открыли мемориал в честь погибших в АТО полицейских

В Киевской области открыли мемориал в честь погибших в АТО полицейских

Киев • УНН

 • 8285 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сегодня на базе расположения полка "Миротворец" В Киевской области состоялось открытие мемориального комплекса в память о погибших полицейских в зоне АТО, предает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Киевской области.

В частности, состоялся митинг-реквием по случаю открытия мемориального комплекса в честь работников Главного управления Национальной полиции в Киевской области, погибших при исполнении служебных обязанностей в зоне проведения АТО.

По словам и.о. председателя Национальной полиции Вадима Трояна, много украинских бойцов, погибших в зоне АТО, не были официально оформлены на службу, но их имена должны быть на мемориале.

"Для меня честь была знать всех 29 человек: 15 человек из "Миротворца", шесть - из "Азова", шесть - из "Торнадо" и два - из "Гарпуна". Это те люди, которые тогда были зачислены в штат МВД Киевской области, но мы не все были оформлены и нас гораздо больше осталось на земле", - подчеркнул В.Троян.

Украинские Национальные Новости

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