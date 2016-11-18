В Киевской области открыли мемориал в честь погибших в АТО полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сегодня на базе расположения полка "Миротворец" В Киевской области состоялось открытие мемориального комплекса в память о погибших полицейских в зоне АТО, предает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Киевской области.
В частности, состоялся митинг-реквием по случаю открытия мемориального комплекса в честь работников Главного управления Национальной полиции в Киевской области, погибших при исполнении служебных обязанностей в зоне проведения АТО.
По словам и.о. председателя Национальной полиции Вадима Трояна, много украинских бойцов, погибших в зоне АТО, не были официально оформлены на службу, но их имена должны быть на мемориале.
"Для меня честь была знать всех 29 человек: 15 человек из "Миротворца", шесть - из "Азова", шесть - из "Торнадо" и два - из "Гарпуна". Это те люди, которые тогда были зачислены в штат МВД Киевской области, но мы не все были оформлены и нас гораздо больше осталось на земле", - подчеркнул В.Троян.