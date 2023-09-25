На Київщині та Дніпропетровщині поліція виявила арсенали боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. На Київщині та Дніпропетровщині поліція виявила зловмисників, які зберігали зброю. Йдеться про арсенал боєприпасів та міни. Про це повідомили у пресслужбі МВС, передає УНН.
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На Київщині чоловік зберігав боєприпаси
Зазначається, що 32-річний мешканець Обухівщини незаконно зберігав зброю та боєприпаси у господарчих будівлях, квартирах та автомобілі.
Правоохоронцями проведено 22 санкціоновані обшуки та вилучено нарізну і гладку мисливську зброю, понад 6500 набоїв різного калібру, 35 гранат, міну, протитанкову керовану ракету та автомати.
За фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури, слідчі повідомили фігуранту про підозру [ч. 1 ст. 263 ККУ]. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
Наразі працівники управління міграційної поліції перевіряють чоловіка на причетність до незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України.
На Дніпропетровщині вилучили вибухові речовини
На Дніпропетровщині поліцейські також виявили ще одного 31-річного зловмисника. У своєму авто чоловік перевозив ємності з пластидом, три мішки з порохом, три гранати з запалами, два артилерійські снаряди, різнокаліберні патрони, інші вибухові речовини та боєприпаси.
21 вересня близько 21:20 поліцейські сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 6 Кам’янського РУП зупинили на автошляху поблизу с. Чернече автомобіль під керуванням 31-річного жителя м. Кам'янське. Слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехнічної служби вилучили боєприпаси та вибухові речовини, їх направили на експертне дослідження. Наразі поліцейські з’ясовують їх походження та мету зберігання.
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За погодженням з Жовтоводською окружною прокуратурою чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.