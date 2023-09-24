Пожежа в притулку для котів у Києві: поліція відкрила кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі у притулку для котів в Голосіївському районі Києва. Там перебувало близько 60 котів, 7 з яких загинули внаслідок пожежі, інші з опіками доставлені у ветеринарну клініку. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Києва.
Повідомляється, що подія сталась на вулиці Заболотного вчора, 23 вересня, близько 23:00 години. На місце негайно прибули вогнеборці ДСНС, які ліквідували пожежу, а також правоохоронці Голосіївського управління поліції та медики.
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“Відомо, що за вказаною адресою волонтери самостійно звели притулок для котів. Місцеві жителі опікувались тваринами та наглядали за ними. Попередньо встановлено, що у притулку перебувало близько 60 котів, 7 з яких загинули внаслідок пожежі, інші з опіками доставлені у ветеринарну клініку”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що поліцейські відкрили кримінальне провадження.
“Слідчі Голосіївського управління поліції розпочали розслідування за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження майна, що спричинило тяжкі наслідки”, — інформує поліція.
Доповнення
Засновниця притулку Наталя Петрущенкова повідомляла, що в Києві на Теремках цієї ночі горів притулок для котів.