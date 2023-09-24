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У Києві горів притулок для котів: що відомо

У Києві горів притулок для котів: що відомо

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. У Києві на Теремках цієї ночі горів притулок для котів. Про це повідомила засновниця притулку Наталя Петрущенкова, пише УНН.

За її словами, багато тварин загинуло. Зокрема, з семи кошенят, яких із опіками доставили до ветеринарної клініки вижило лише одне.

Засновниця притулку впевнена, що це був зумисний підпал.

“Не скоро прийду до тями... Не могла повірити, коли по телефону й у вайбері мені кричали, що горять котики... Бігла з усіх сил, а в обличчя бив запах згарища... Полум’я було таке, неначе хтось кинув запалювальну пляшку... А ще були якісь вибухи... Хто міг таке зробити? Які є страшні люди..., і вони поряд з кожним із нас, вони провокують нас на конфлікти, не гребують безпідставними звинуваченнями й оббріхуванням, — написала на своїй сторінці у соцмережі Петрущенкова.

За її словами, до рятування тварин, долучилися місцеві мешканці.

“Чого не очікувала, то це такої неймовірної підтримки численних мешканців, які рятували маленьких кошеняток, адже усі старші котики були на вулиці, бо тепло, вони були неушкоджені, вони не потребували жодного порятунку. Дуже вдячна пані Lesja Vanina та її чоловікові, які швидко приїхали й відвозили котомалюків у ветлікарню, потім вже вночі давали свідчення слідчим. Дякую усім, хто рятував хвостиків”.

Петрущенкова додала, що на місце події прибули рятувальники та слідчо-оперативна група.

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