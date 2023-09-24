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В Киеве горел приют для кошек: что известно

В Киеве горел приют для кошек: что известно

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. В Киеве на Теремках этой ночью горел приют для кошек. Об этом сообщила основательница приюта Наталья Петрущенкова, пишет УНН.

По ее словам, много животных погибло. В частности, из семи котят, которых с ожогами доставили в ветеринарную клинику, выжил только один.

Основательница приюта уверена, что это был умышленный поджог.

“Не скоро приду в сознание... Не могла поверить, когда по телефону и в вайбере мне кричали, что горят котики... Бежала из всех сил, а в лицо бил запах пожарища... Пламя’было такое, будто кто-то бросил зажигательную бутылку... А еще были какие-то взрывы... Кто мог такое сделать? Какие есть страшные люди..., и они рядом с каждым из нас, они провоцируют нас на конфликты, не брезгуют безосновательными обвинениями и оклеветанием, — написала на своей странице в соцсети Петрущенкова.

По ее словам, к спасению животных, присоединились местные жители.

“Чего не ожидала, то это такой невероятной поддержки многочисленных жителей, которые спасали маленьких котят, ведь все старшие котики были на улице, потому что тепло, они были невредимы, они не нуждались ни в каком спасении. Очень благодарна госпоже Lesja Vanina и ее мужу, которые быстро приехали и отвозили котят в ветлечебницу, потом уже ночью давали показания следователям. Спасибо всем, кто спасал хвостиков”.

Петрущенкова добавила, что на место происшествия прибыли спасатели и следственно-оперативная группа.

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