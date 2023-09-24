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Пожар в приюте для кошек в Киеве: полиция открыла уголовное производство

Пожар в приюте для кошек в Киеве: полиция открыла уголовное производство

Киев • УНН

 • 100175 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Полиция открыла уголовное производство по факту пожара в приюте для кошек в Голосеевском районе Киева. Там находилось около 60 котов, 7 из которых погибли в результате пожара, другие с ожогами доставлены в ветеринарную клинику. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.

Сообщается, что событие произошло на улице Заболотного вчера, 23 сентября, около 23:00 часов. На место немедленно прибыли пожарные ГСЧС, которые ликвидировали пожар, а также правоохранители Голосеевского управления полиции и медики.

Цитата

“Известно, что по указанному адресу волонтеры самостоятельно построили приют для кошек. Местные жители занимались животными и присматривали за ними. Предварительно установлено, что в приюте находилось около 60 кошек, 7 из которых погибли в результате пожара, другие с ожогами доставлены в ветеринарную клинику”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские открыли уголовное производство.

“Следователи Голосеевского управления полиции начали расследование по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества, что повлекло тяжкие последствия”, — информирует полиция.

Дополнение

Основательница приюта Наталья Петрущенкова сообщала, что в Киеве на Теремках этой ночью горел приют для кошек.

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