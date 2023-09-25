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На Киевщине и Днепропетровщине полиция обнаружила арсеналы боеприпасов в Киевской области

На Киевщине и Днепропетровщине полиция обнаружила арсеналы боеприпасов в Киевской области

Киев • УНН

 • 241023 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. На Киевщине и Днепропетровщине полиция обнаружила злоумышленников, которые хранили оружие. Речь идет об арсенале боеприпасов и минах. Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает УНН.

Детали

На Киевщине мужчина хранил боеприпасы

Отмечается, что 32-летний житель Обуховщины незаконно хранил оружие и боеприпасы в хозяйственных постройках, квартирах и автомобиле.

Правоохранителями проведено 22 санкционированных обыска и изъято нарезное и гладкое охотничье оружие, более 6500 патронов различного калибра, 35 гранат, мина, противотанковая управляемая ракета и автоматы.

По факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры, следователи сообщили фигуранту о подозрении [ч. 1 ст. 263 УКУ]. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Сейчас сотрудники управления миграционной полиции проверяют мужчину на причастность к незаконной переправке лиц призывного возраста через государственную границу Украины.

На Днепропетровщине изъяли взрывчатые вещества

На Днепропетровщине полицейские также обнаружили еще одного 31-летнего злоумышленника. В своем авто мужчина перевозил емкости с пластидом, три мешка с порохом, три гранаты с запалами, два артиллерийских снаряда, разнокалиберные патроны, другие взрывчатые вещества и боеприпасы.

21 сентября около 21:20 полицейские сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции № 6 Каменского РУП остановили на автодороге вблизи с. Чернече автомобиль под управлением 31-летнего жителя г. Каменское. Следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы изъяли боеприпасы и взрывчатые вещества, их направили на экспертное исследование. Сейчас полицейские выясняют их происхождение и цель хранения.

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По согласованию с Желтоводской окружной прокуратурой мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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