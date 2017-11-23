На Київщині поліція з погонею затримала водія
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Під Києвом, на Дніпропетровському шосе, затримали водія автомобіля Mazda 3. Про це повідомляє dtp.kiev.ua, передає УНН.
Повідомляється, що в Дніпровському районі столиці, на Русанівській набережній, зловмисник грубо порушив правила дорожнього руху і не зреагував на вимогу зупинитися. Розпочалась погоня, швидкість доходила до 190 км за годину.
Зазначається, що погоня тривала до селища Козин Обухівського району і назад, на Дніпропетровському шосе викрадача затримали три авто спецпризначення.
Водій авто і пасажир були затримані.
Як повідомляв УНН, у Києві поліцейські з погонею затримали п'яного водія таксі.